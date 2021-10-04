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竹北麥當勞前爆全武行 竟是有女踢到外送員引衝突

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹竹北自強南路上的麥當勞前，昨天（3日）下午發生外送員全武行，至少5名男子在現場爆發肢體衝突，甚至安全帽都成為武器亂敲，過程中有名男子跌坐在地遭痛毆，但經警方調查，事發原因竟是一名女子因為買麥當勞不小心踢到外送員未道歉，旁人勸架卻反而造成大亂鬥。

據竹北警方表示，引發衝突的廖姓女子（31歲）昨天下午乘坐擔任丈夫張姓男子（42歲）到竹北自強南路上的麥當勞要準備購餐，沒想到在店門口前，從機車後座下車時，沒有注意到一旁等餐的李姓Foodpanda男外送員（35歲），廖女直接一腳踢中李男。

未料廖女並未當場道歉，令李姓外送員相當不滿，認為夫妻倆都無意道歉，因此怒瞪廖女，此舉卻反而激怒廖女的丈夫張男，回嗆「看什麼看」，這句話當場讓李姓外送員理智線全斷，上前推搡張男，雙方隨即爆發肢體衝突。

此時，李姓外送員的弟弟（同樣為Foodpanda外送員）見狀上前助陣，李姓外送員兄弟直接與張男大打出手，絲毫不手軟，一旁來取餐的Ubereat外送員急忙上前勸架，卻反而被Fooapanda外送員誤認為是張男烙來的人，同樣遭痛打，現場打得一團混亂、不可開交。

竹北警六家派出所獲報趕往現場，將在場7人通通帶回調查，不過雙方並未互相提出告訴，但因現場鬥毆時有人打到口罩都掉了，或是原本就未戴口罩，因此警方除了以妨害秩序將涉事者法辦，還另外依違反傳染病防治法移交開罰。

竹北麥當勞前爆發外送員全武行，一群人打得不分敵我。記者巫鴻瑋／翻攝
竹北麥當勞前爆發外送員全武行，一群人打得不分敵我。記者巫鴻瑋／翻攝

外送員 麥當勞 口罩

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