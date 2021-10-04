紅單檢舉日與填單日逾7天免罰？ 聽信謠言打官司果敗訴

新北市每年約有1百多萬件交通違規民眾檢舉案，近期有網路謠言表示，若「檢舉日」與「填單日」差異超過7日，可透過申訴，撤銷免罰，有民眾誤信後，向市府打官司，結果敗訴。新北市交通事件裁決處解釋，法規是規定違規日超過7天的檢舉應不予舉發，但並不是「違規日」與「填單日」相隔7日就可以不用繳交罰金。

新北市交通裁決處長李忠台表示，樹林區有1名車主日前被民眾檢舉交通違規，由於紅單的「檢舉日」是3月20日，但「填單日」為4月15日，他誤信網路謠言，以為檢舉日與填單日相差超過7天就可以不用繳罰金，向法院提起訴訟。

不過經由法院檢視相關證據後，發現該張紅單「違規日」與「檢舉日」均為3月20日，並沒有超過7天的檢舉規定，判決該名車主敗訴，仍要繳交罰款。

李忠台指出，新北市去年有4百多萬張交通違規紅單，其中民眾檢舉案件有112萬件，而今年光是7月疫情期間民眾檢舉交通違規案件仍有8萬餘件，數量眾多。

李忠台表示，警察在處理違規案件也需要時間，所以就會有「違規日」與「填單日」相差一段時間的情形出現。