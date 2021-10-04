聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子昨天萬里沙灘溺水失蹤 今早瑪鋉溪出海口發現遺體
基隆市李姓男子和家人、朋友到新北市萬里一處沙灘戲水，昨天下午疑溺水失蹤。救難人員搜救到昨晚7點未發現，暫時收隊，今晨再前往搜救時，在瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面發現他的遺體。警方已報請檢察官相驗，釐清案發經過及死因。
20多歲李男昨天萬里沙灘戲水時，有人看到他游到距岸約30公尺處水域，只剩頭部露出水面。一開始以為他在玩水，後來察覺不妙，猜測他可能溺水，帶著衝浪板下水想救人時，李男被一陣海浪打入水中，之後失去蹤影，未能救回岸上。
新北市消防局、海巡單位接獲報案前往救援，駕駛船艇在海面搜救，內政部空中勤務總隊直升機也到場協助搜尋，但到晚上7點仍未找到人，因夜色籠罩暫時收隊。
救難人員今早6點再次到現場搜尋救援，海巡人員與家屬上午8點34分在岸際，看到瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面有遺體漂流。岸巡人員涉水救援上岸，經家屬指認為失蹤的李男，交由警方將報請檢察官相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言