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男子昨天萬里沙灘溺水失蹤 今早瑪鋉溪出海口發現遺體

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市李姓男子和家人、朋友到新北市萬里一處沙灘戲水，昨天下午疑溺水失蹤。救難人員搜救到昨晚7點未發現，暫時收隊，今晨再前往搜救時，在瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面發現他的遺體。警方已報請檢察官相驗，釐清案發經過及死因。

20多歲李男昨天萬里沙灘戲水時，有人看到他游到距岸約30公尺處水域，只剩頭部露出水面。一開始以為他在玩水，後來察覺不妙，猜測他可能溺水，帶著衝浪板下水想救人時，李男被一陣海浪打入水中，之後失去蹤影，未能救回岸上。

新北市消防局、海巡單位接獲報案前往救援，駕駛船艇在海面搜救，內政部空中勤務總隊直升機也到場協助搜尋，但到晚上7點仍未找到人，因夜色籠罩暫時收隊。

救難人員今早6點再次到現場搜尋救援，海巡人員與家屬上午8點34分在岸際，看到瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面有遺體漂流。岸巡人員涉水救援上岸，經家屬指認為失蹤的李男，交由警方將報請檢察官相驗。

基隆市李姓男子到新北市萬里一處沙灘戲水時疑溺水失蹤，救難人員今早在海面發現他的遺體，救上岸後報請檢方相驗。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市李姓男子到新北市萬里一處沙灘戲水時疑溺水失蹤，救難人員今早在海面發現他的遺體，救上岸後報請檢方相驗。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市李姓男子到新北市萬里一處沙灘戲水時疑溺水失蹤，救難人員今早在海面發現他的遺體，救上岸後報請檢方相驗。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市李姓男子到新北市萬里一處沙灘戲水時疑溺水失蹤，救難人員今早在海面發現他的遺體，救上岸後報請檢方相驗。記者邱瑞杰／翻攝

溺水 萬里

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