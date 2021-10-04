男子昨天萬里沙灘溺水失蹤 今早瑪鋉溪出海口發現遺體

基隆市李姓男子和家人、朋友到新北市萬里一處沙灘戲水，昨天下午疑溺水失蹤。救難人員搜救到昨晚7點未發現，暫時收隊，今晨再前往搜救時，在瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面發現他的遺體。警方已報請檢察官相驗，釐清案發經過及死因。

20多歲李男昨天萬里沙灘戲水時，有人看到他游到距岸約30公尺處水域，只剩頭部露出水面。一開始以為他在玩水，後來察覺不妙，猜測他可能溺水，帶著衝浪板下水想救人時，李男被一陣海浪打入水中，之後失去蹤影，未能救回岸上。

新北市消防局、海巡單位接獲報案前往救援，駕駛船艇在海面搜救，內政部空中勤務總隊直升機也到場協助搜尋，但到晚上7點仍未找到人，因夜色籠罩暫時收隊。