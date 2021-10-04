男子昨萬里戲水失蹤 遺體今上午尋獲

李姓男子昨天和親友到新北市萬里區萬美海水浴場戲水失聯，消防和海巡等單位今天一早持續搜索，上午8時許在瑪鋉溪出海口發現一具男性遺體，經家屬指認後確定是失蹤的李男。

基隆市25歲李姓男子昨天與7名親友一同到萬美海水浴場戲水，據親友表示，李男一開始在附近水域戲水都沒事，下午1時許一行人打算離開時，卻不見李男蹤影，親友焦急到處尋找。

不久後，有民眾發現疑似一名男子在距離岸邊約30公尺處海中載浮載沉，一開始還以為男子在戲水，後來發覺不對勁，衝浪客見狀下水救援時，突然一陣大浪打來就不見男子蹤影，趕緊通報消防局，經陸海空搜索仍未發現李男，昨天晚間7時停止搜救，海巡、警消等單位上午持續派員搜尋。

海巡署第2岸巡隊中隊長羅智勳接受媒體訪問表示，海巡人員與家屬上午8時34分於岸際搜尋時，在瑪鋉溪出海口距岸約30公尺處海面發現一具男性遺體，經家屬指認後確定是失蹤的李男，後續將報請檢察官會同法醫相驗。