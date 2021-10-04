台中媽媽警戀家！等了2年終於分發回彰化家鄉

台中市第四警分局交通組警員陳怡禎盼了兩年，日前警大警佐班第4類派補巡官名單發布，終於如願能分發回到家鄉彰化擔任巡官，張表示，這一天等了兩年，現在終於能離家近一點，有多點時間能陪陪兩名年幼的孩子。

台中市政府警察局在9月30日發布了警佐班第四類巡官派補名單，家中住在彰化的台中市第四警分局交通組警員陳怡禎，苦苦等待了兩年時光，終於如願的在名單上看見自己的名字，調往家鄉彰化的單位。

警員陳怡禎表示，家人都住在彰化，每天到台中上班的交通時間較長，能夠回到家好好陪伴兩名年幼的孩子時間真的很少，為了想珍惜與孩子的這段成長時光，才一直希望能轉派回彰化任職。

陳也表示，自己在台中第四警分局任職將近10年的時間了，從結婚生子等人生大事，甚至包含第一次抓到通緝犯、第一次受理家暴案件的感慨與不捨，通通都在四分局內經歷過的回憶，這次要離開雖然有些依依不捨，但也整理好了心情，帶著同事們的祝福，回到彰化繼續維護治安、為民服務。