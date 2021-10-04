男子銬辦公椅大街走 永和警救援逮3逼債男女

37歲溫姓男子昨被銬在辦公椅上在大街上逃竄引巡邏員警注意，經調查發現溫男是被詐騙集團私刑逼債時趁機逃到街上求援，永和警方循線逮詐騙集團成員2男1女並送辦。

永和分局今天表示，巡邏員警昨晚發現溫男遭人以手銬銬在辦公椅上並在路邊躲藏求援，十分怪異，於是將人帶回警局了解。

警方調查，溫男加入某詐欺集團並提供名下銀行帳戶供犯案使用，但因馬上掛失存簿導致集團損失，集團成員假藉和解名義將溫男約至某據點談判，隨後用手銬禁錮溫男要求賠償詐騙款項的損失。

警方表示，溫男趁成員不注意逃離管控，將整張辦公椅連同手銬在街上拖行並向警方求助。警方於是循線將涉案的彭男、袁女及吳男查緝到案，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。