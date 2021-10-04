苗128線槽車過彎失控撞山壁 女駕駛重傷送醫
1輛載運水泥粉的槽車今天上午行經苗栗縣128線通霄路段，疑似過彎車速過快失控撞護欄，救護人員到場時，女駕駛重傷送醫，因正值通勤時間，事故一度造成現場交通打結。
苗栗縣消防局指出，上午6時39分接獲通報，苗128線通霄鎮烏眉守望相助隊附近路段發生車禍，有民眾受困，救援人車趕抵現場時，槽車女駕駛頭部有外傷，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），緊急CPR並送往苗栗市大千醫院搶救。
女駕駛經搶救後恢復呼吸心跳，但有氣胸、頭部閉鎖性骨折現象，送加護病房觀察。
附近居民指出，意外發生當時聽到「碰」一聲巨大聲響，還以為山上土石崩落，外出查看才發現是發生車禍，由於事故槽車的車頭與後方槽體分離，分別占據南北向部分車道，使得當時正趕著要上班上課的通勤車輛一度打結，警方及當地救難協會前往疏導交通。
警方表示，經調閱路口監視器影像初步研判，載運水泥粉的槽車疑似車速過快、轉彎失控自撞護欄釀禍，但詳細事故原因仍須進一步調查釐清。
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