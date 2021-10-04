東勢警台21線稽查噪音改裝車 2小時罰9件

台中市山區有大三元，是指中部中興嶺、白毛山與赤崁頂這3座山，沿途路線風景美麗，近來自行車及大型重機車騎乘熱門地點，其中台21線是東勢警分局轄內重點路段，為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情形，東勢警分局

前天假日，會同環保與監理單位取締違規，二小時內取締9件不合格，當場開罰單共2萬3400元。

東勢分局請台中市政府環保局、交通部公路總局台中區監理所等業管權責單位，前天上午8點30分至10點30分執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，共攔查疑似改裝車輛18輛，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準9件，由環保局依噪音管制法第26條規定，當場舉發，罰緩金額合計2萬3400元。

東勢警分局在場實施交通安全宣導，提醒用路人防禦駕駛概念，注意交通安全。東勢警分局呼籲駕駛應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全、也影響其他用路人。