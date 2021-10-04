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外海發電工作船有船員受傷 空勤救護員防護上場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，船上一名馬來西亞船員昨晚受傷，空勤總隊派黑鷹直升機急救援，載到台中清清泉崗機場降落後，再由救護車接駁送醫，因為是外籍船員，救護人員使用全副防護隔離裝備執行任務。

空勤總隊昨晚派 NA-702黑鷹直升機出勤緊急救護任務，飛行組員正駕駛廖志杰，副駕駛楊中凱，機工長蔡維倡，偵防分署空勤吊掛分隊第二小隊搜救員林居達、邱士誠同機。

空勤總隊第二大隊第三隊昨晚7點35分，接收總隊命令執行愛格爾風力發電工作船緊急救護後送任務，接獲命令後召集機組員與海巡人員實施分組提示，研討救援方式、目標位置與船艦識別類型及緊急應變措施後上場檢查飛機，因為傷者為馬來西亞籍船員，搜救組員均需使用全裝防護隔離措施執行任務。

黑鷹直機定向飛往台中港外海35浬處，發現目標船隻、確認目標後實施船隻障礙偵查作業，並評估甲板障礙物位置、高度與設定緊急脫離航線，人員進艙，後艙人員固定、確認裝備繫固妥當後飛返清泉崗機場。

直升機返回洗機坪，由地面醫護人員將傷者轉移至救護車實施後送醫療，完成人員與任務裝備及飛機內部消毒作業後離開直升機。

在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名馬來西亞船員受傷，空勤直升機昨晚救援。圖／空勤總隊提供
在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名馬來西亞船員受傷，空勤直升機昨晚救援。圖／空勤總隊提供
在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名馬來西亞船員受傷，空勤直升機昨晚救援。圖／空勤總隊提供
在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名馬來西亞船員受傷，空勤直升機昨晚救援。圖／空勤總隊提供
在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名馬來西亞船員受傷，空勤直升機昨晚救援。圖／空勤總隊提供
在台中港外海作業的愛格爾風力發電工作船，一名馬來西亞船員受傷，空勤直升機昨晚救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 清泉崗機場 馬來西亞

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