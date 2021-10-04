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桃園舊大樓鷹架倒塌引憂 勞檢處：拆除違法、可罰30萬

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市中壢區一棟拆除中的老屋昨晚鷹架被吹倒，引發民眾憂心花蓮漫波飯店倒塌意外上演，市府勞檢處深夜發文指出，昨天上午早已派員勞檢，發現施工廠商違反職安法令有關結構體拆除順序的規定，拆除作業範圍也標示不明，附近有非相關人員活動等，除立即要求改善外，依法可處3萬至30萬元罰鍰。

中壢警方指出，龍岡路二段近環中東路口一棟拆除中的老屋，昨晚10時許疑因風大、外牆鷹架當場被吹倒，所幸被路邊電線桿電線攔住，未倒塌掉落，已立即封鎖道路並連絡工程單位。

勞動檢查處今天深夜發文表示，網友2日已於臉書社團投稿該建物拆除工程照片，擔心花蓮漫波飯店拆除時倒塌的災難重演，昨天上午便已派員前往該工地實施勞動檢查。

勞檢處指出，該工程建物為地上5層樓RC造建築，屋頂有鐵皮加蓋遮雨層，施工廠商目前正進行整地及建物拆除工程，拆除時由後方牆面先行打除，再由建築物左側向右側推進拆除，導致民眾看起來像漫波飯店由後往前拆除。

勞檢處表示，雖然拆除方式無立即危害，但職安法令規定，拆除結構體應按序由上而下逐步拆除，廠商已明顯違法，且現場還被發現拆除區域未明確標示作業範圍，更有與工程無關人員活動等違規情事，依法可罰3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處指出，當下已要求施工廠商改善，依規定由上而下儘速先將第5層拆除，透過降低結構體高度，減低底層梁柱荷重，同時監測整體建物穩定性，如有需要，將要求以型鋼穩定後再行拆除。

勞檢處處長李賢祥表示，事業單位在進行結構體拆除時，應注意由上而下拆除的大原則，拆除材料也不得過度堆積於樓板或靠牆堆放，並隨時注意控制拆除構造物之穩定性，才能確保拆除作業時的安全。

中壢老舊大樓拆除作業引民眾憂倒塌，昨晚又傳出鷹架被吹落，市府勞檢處深夜發文指出，施工廠商有違職安法令，最高可罰30萬元，昨天已要求改善。記者楊湛華／攝影
中壢老舊大樓拆除作業引民眾憂倒塌，昨晚又傳出鷹架被吹落，市府勞檢處深夜發文指出，施工廠商有違職安法令，最高可罰30萬元，昨天已要求改善。記者楊湛華／攝影

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