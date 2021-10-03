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獅潭仙山三角頂墜崖 1名婦人傷重死亡

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近，今天中午發生劉姓婦人（63歲）疑似失足墜崖意外，警義消18人及空拍機趕到現場搜救，發現劉女跌落100多公尺的深谷，頭部嚴重受創死亡，全案由警方進一步處理中。

獅潭鄉仙山標高967公尺，台灣小百岳之一，假日登山客絡繹不絕，苗栗縣政府消防局今天中午12點多接獲報案，劉女在三角點附近失足墜崖，消防局第五大隊獅潭分隊5名警消入山搜救，發現劉女失足地點深100多公尺不見底，大隊部、特搜分隊、公館分隊再支援13人及空拍機再趕往支援，下午2點左右發現劉女身體變形、頭部外傷、無心跳、無呼吸，家屬放棄急救，

搜救人員吊掛遺體，搬運下山交由大湖警察分局處理，消防局獅潭分隊指出，仙山登山步道坡度陡峭、地形險峻，極耗體力容易導致體力不支，呼籲民眾登山前一定要確實自我能力評估，熟悉登山路徑。

63歲劉姓婦人今天中午在苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近疑似失足墜崖，搜救人員發現她時已傷重死亡。圖／民眾提供
63歲劉姓婦人今天中午在苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近疑似失足墜崖，搜救人員發現她時已傷重死亡。圖／民眾提供
63歲劉姓婦人今天中午在苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近疑似失足墜崖，搜救人員發現她時已傷重死亡。圖／民眾提供
63歲劉姓婦人今天中午在苗栗縣獅潭鄉仙山三角頂附近疑似失足墜崖，搜救人員發現她時已傷重死亡。圖／民眾提供

空拍機 苗栗縣 警察

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