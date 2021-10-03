彰化紙器工廠大火 業者發聲明：產線正常出貨

彰化縣大村鄉生產紙杯、紙吸管等紙容器的文賀公司工廠昨晚發生大火，文賀公司今晚發出聲明指出，大火造成部分種類的紙杯產能受影響，其餘產品產能正常運作，產線正常出貨。

位在彰化縣大村鄉美港路的文賀實業公司昨晚6時30分左右發生大火，由於廠房內都是紙杯、紙吸管等紙製容器，大火一發不可收拾，彰化縣消防局出動32輛消防車、90多名消防隊員前往灌救。

消防人員抵達現場時，發現廠房已陷入火海，濃煙沖天，有3名工人受傷，消防局趕緊將3人送往員林基督教醫院急救，醫院發現3人身上有燒燙傷，其中1人傷勢較重，轉送到彰化基督教醫院治療。

文賀公司今晚發出聲明指出，昨天的大火造成公司部分紙杯類規格的產品、產能受影響，但其他種類的產品產能還是正常運作，口罩及熔噴廠沒有受到影響，目前產線都還是可以照常出貨，正常運作。

對於火災發生原因，公司將配合消防單位調查處理，對受到驚擾的客人及鄰居致歉，並感謝前來救災的消防及救護人員。