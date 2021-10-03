影／疑因債務糾紛…3少年南下新港奉天宮前砍人 警迅速逮人

32歲洪姓男子今上午與友人南下到嘉義縣新港遊玩，於奉天宮前遭人涉噴辣椒水、從後方砍傷，警方循線於嘉縣布袋漁市場旁攔截19歲陳姓主謀，另2共犯提前下車逃逸，警方晚間7點多也在布袋偏郊緝捕到案；據了解，洪疑與陳姓男子等人有債務糾紛，才遭鎖定攻擊，3嫌擬依殺人未遂罪嫌送辦。

據調查，19歲陳姓男子、19歲張姓男子、21歲張姓男子疑有幫派背景，3人與陳姓男子都北部人，雙方先前就有債務糾紛，陳等人才租車南下犯案；至於是否因在社群網站打卡曝露位置、互相債務關係、糾紛金額多寡等，警方正進一步釐清。

警方查出，洪姓男子與11名友人從北部到嘉縣新港旅遊，今中午12點55分許，洪等人要到新港登雲路與中山路口麵館用餐時，突然1輛車下來3名男子，其中陳姓男子從旁噴辣椒水，洪痛苦跑在街上，再遭陳、另兩名張姓男子持彈簧刀、斧頭等追至彩券行門外，過程中他左肩、背、腿被刺數刀。

民雄分局組成快打部隊由分局長陳盈菖帶隊，率分駐所及偵查佐等10員，調閱沿路監視器以車追人，發現嫌犯的車沿路從新港鄉，開往雲林縣北港鎮、四湖鄉等，下午4點多警方於布袋漁市場旁便利商店成功攔車，逮捕陳姓男子，不過另外兩嫌已早一步下車逃逸。