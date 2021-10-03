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高雄男子騎單車不明原因高屏大橋墜橋 左大腿骨折

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今下午3點多接到民眾報案，高屏大橋高雄往屏東方向，有一名男子疑墜橋，隨即派遣第一大隊、特搜大隊與屏二分隊共6車1艇1空拍機，高雄市消防局出動中庄消防隊到場搜救，下午4點多，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。

現場報案民眾說，高屏大橋上看到有男子騎單車，過沒多久從後照鏡看到男子墜橋，趕緊報案。警方、消防人員到場後，在高屏大橋上發現單車，消防人員到橋下搜尋。

屏東縣消防局派遣第一大隊、特搜大隊與屏二分隊共6車1艇1空拍機，共13人，高市消防局出動中庄分隊4車1艇9人到場搜救，下午4點21分，高市中庄消防分隊在下游攔砂壩附近搜尋到傷者，傷者33歲黃姓男子，意識模糊，左大腿骨折，右肩脫臼，頸椎疼痛，送往高雄長庚急救。

據了解，黃姓男子住高雄林園區，為何會突然從高屏大橋下墜橋，仍待釐清，屏東警方已請高雄警方通知黃男父母親到醫院。

消防人員在高屏大橋下搜尋，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。記者劉星君／翻攝
消防人員在高屏大橋下搜尋，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。記者劉星君／翻攝
消防人員在高屏大橋下搜尋，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。記者劉星君／翻攝
消防人員在高屏大橋下搜尋，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。記者劉星君／翻攝
高屏大橋上留有一輛單車。記者劉星君／翻攝
高屏大橋上留有一輛單車。記者劉星君／翻攝
消防人員在高屏大橋下搜尋，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。記者劉星君／翻攝
消防人員在高屏大橋下搜尋，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。記者劉星君／翻攝

屏東縣 高雄市 單車

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