高雄男子騎單車不明原因高屏大橋墜橋 左大腿骨折

屏東縣消防局今下午3點多接到民眾報案，高屏大橋高雄往屏東方向，有一名男子疑墜橋，隨即派遣第一大隊、特搜大隊與屏二分隊共6車1艇1空拍機，高雄市消防局出動中庄消防隊到場搜救，下午4點多，在下游攔砂壩附近發現傷者黃姓男子，左大腿骨折、右肩脫臼，送往高雄長庚醫院急救。

現場報案民眾說，高屏大橋上看到有男子騎單車，過沒多久從後照鏡看到男子墜橋，趕緊報案。警方、消防人員到場後，在高屏大橋上發現單車，消防人員到橋下搜尋。

屏東縣消防局派遣第一大隊、特搜大隊與屏二分隊共6車1艇1空拍機，共13人，高市消防局出動中庄分隊4車1艇9人到場搜救，下午4點21分，高市中庄消防分隊在下游攔砂壩附近搜尋到傷者，傷者33歲黃姓男子，意識模糊，左大腿骨折，右肩脫臼，頸椎疼痛，送往高雄長庚急救。