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影／萬里沙灘男子戲水失蹤 晚間7點暫停搜救明早繼續

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市李姓男子今天和家人和朋友到新北市萬里沙灘戲水時，他在距岸約30公尺處游泳時疑溺水，隨後失去蹤影。救難人員海陸空同步搜救，但到晚間7點仍未發現。考量夜色暗暫時收隊，明早6點再持續搜救。

據了解，20多歲李姓男性今天與家人和朋友到萬里沙灘戲水，李男打赤膊、穿淺藍色褲子下水，在游到距岸約30公尺處水域時。意外發生時，有人看到他只剩頭露水面，以為他在玩水。察覺他可能溺水時，持衝浪板下水想救人，但因李男又被一陣海浪打入水中，之後就失去蹤影，未能救回岸上。

消防人員接獲報案前往救援，已見不到李男身影。海巡署第2岸巡隊、基隆海巡隊巡防艇也在海面搜救，內政部空中勤務總隊直升機也到場協助搜尋，但到晚上7點仍未找到李男，暫時收隊，明早6點再繼續搜尋救援。

李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，救難人員搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，救難人員搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，救難人員搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，救難人員搜救中。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，救難人員搜救到晚上7點仍未發現他。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，救難人員搜救到晚上7點仍未發現他。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，空勤直升機到場協助搜救。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子今天下午到新北市萬里沙灘戲水時，疑溺水失蹤，空勤直升機到場協助搜救。記者邱瑞杰／翻攝

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