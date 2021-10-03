影／萬里沙灘男子戲水失蹤 晚間7點暫停搜救明早繼續

基隆市李姓男子今天和家人和朋友到新北市萬里沙灘戲水時，他在距岸約30公尺處游泳時疑溺水，隨後失去蹤影。救難人員海陸空同步搜救，但到晚間7點仍未發現。考量夜色暗暫時收隊，明早6點再持續搜救。

據了解，20多歲李姓男性今天與家人和朋友到萬里沙灘戲水，李男打赤膊、穿淺藍色褲子下水，在游到距岸約30公尺處水域時。意外發生時，有人看到他只剩頭露水面，以為他在玩水。察覺他可能溺水時，持衝浪板下水想救人，但因李男又被一陣海浪打入水中，之後就失去蹤影，未能救回岸上。