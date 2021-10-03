花蓮崇德外海2浮屍身分確認 檢警排除自殺及他殺

花蓮縣秀林鄉崇德外海昨天下午有漁民發現1男、1女兩具浮屍，經檢警調查，發現是59歲余姓男子與其同居人56歲傅姓女子，2人從新北市自駕到花蓮旅遊，由於大體未發現明顯穿刺傷，且事前沒有任何尋短等異狀，初步排除自殺及他殺，詳細死因仍待進一步調查。

昨天下午有漁民在捕魚時，位於崇德外海0.7浬處，看見2具屍體在海上漂浮，立刻通報海巡人員，並將遺體打撈起，由海巡艇運上岸。但在海上漂浮已有一段時間，大體特徵、年紀難以辨認，只知道是1男、1女，報請檢察官相驗。

經過檢方相驗，採指紋上傳刑事局比對，確認男性是住在新北市的余姓男子，雖然女性指紋未發現檔存資料，無法確認身分，但余男女兒指認，女性大體缺牙與余男的同居人傅姓女子特徵相符，並說2人之前規畫好要用國旅卡到花蓮旅遊。