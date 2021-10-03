聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子和日籍友人攀登劍龍稜疑熱衰竭 消防馳援護送下山
新北市瑞芳區劍龍稜山區今天又傳山友待援事件，1名女子和日本男性友人前往登山，下午傳出女子體力難以負荷，無法再行走。消防局獲報派員前往救護，提供食物和飲水，再護送女子下山。
新北消防局今日下午2點左右接獲報案，指在劍龍稜山區有一對男女身體不適，女子似乎已無法行走，需要協助。
九份、瑞芳共8名警消及2名義消前往搜救，下午3點11分在劍龍稜找到待援女子，研判她疑出現熱衰竭症狀，給予食物及水補充體能，並讓她再休息一下後，護送她下山。
據了解，30多歲女山友今天與30多歲日籍友人，今日上午進入登山口前往劍龍稜。到了中午左右，女子開始感覺頭昏，過沒多久發現體力不支，無法再行走，才打119求援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言