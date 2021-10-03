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女子和日籍友人攀登劍龍稜疑熱衰竭 消防馳援護送下山

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳區劍龍稜山區今天又傳山友待援事件，1名女子和日本男性友人前往登山，下午傳出女子體力難以負荷，無法再行走。消防局獲報派員前往救護，提供食物和飲水，再護送女子下山。

新北消防局今日下午2點左右接獲報案，指在劍龍稜山區有一對男女身體不適，女子似乎已無法行走，需要協助。

九份、瑞芳共8名警消及2名義消前往搜救，下午3點11分在劍龍稜找到待援女子，研判她疑出現熱衰竭症狀，給予食物及水補充體能，並讓她再休息一下後，護送她下山。

據了解，30多歲女山友今天與30多歲日籍友人，今日上午進入登山口前往劍龍稜。到了中午左右，女子開始感覺頭昏，過沒多久發現體力不支，無法再行走，才打119求援。

1名女子今天與日籍男性友人攀登劍龍稜時，體力不支求援，由消防人員護送下山。記者邱瑞杰／攝影
1名女子今天與日籍男性友人攀登劍龍稜時，體力不支求援，由消防人員護送下山。記者邱瑞杰／攝影
1名女子今天與日籍男性友人攀登劍龍稜時，體力不支求援，由消防人員護送下山。記者邱瑞杰／攝影
1名女子今天與日籍男性友人攀登劍龍稜時，體力不支求援，由消防人員護送下山。記者邱瑞杰／攝影

瑞芳 山友

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