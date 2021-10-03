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苑裡公寓大樓工地起火濃煙竄天 2個小時滅火無人傷亡
苗栗縣苑裡鎮大興路、中山路口1棟公寓大樓工地6樓，今天中午突然起火，現場都是板模等易燃物，火勢一發不可收拾，火煙竄向天際，縣府消防局人車趕往灌救，約2個小時撲滅，6樓約180坪的板模、鷹架付之一炬，沒有人傷亡，起火原因及損失，進一步調查中。
消防局今天中午12點40分接獲報案，苑裡鎮大興路、中山路一處工地頂樓起火，出動苑裡、通霄、三義等消防分隊10車、42名警義消灌救，6樓的火場陷入全面燃燒，工人已全部撤出，並無人受困，火勢到下午2點左右撲滅，消防局初步調查，工地要蓋到9樓，目前施工到6樓，起火當時現場仍有工人施工，也不知為何會起火。
苑裡鎮這起火災造成濃煙滾滾，幾公里之外都可以看見，苑裡鎮長劉秋東等人也到場關心，至於起火原因由消防局及警方進一步鑑識調查中。
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