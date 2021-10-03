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閃避工程車升降機卻倒地遭碾 板橋女騎士不治

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市板橋區，一名39歲的江姓女騎士沿金門街往環漢路方向前進，行經44歲陳姓男子停放的標線工程車，由於陳男未將車側升降機收起，江女閃避升降機不及，遭擦撞後倒地，再被一旁41黃姓男子駕駛的貨櫃車輾過，當場無生命跡象。昨行政相驗完畢並將涉案司機移送新北地檢署偵辦。

據了解，1日上午10點20分左右，江女騎乘機車沿金門街往環漢路方向前進。不料，在金門街上停放的標線工程車的車側升降機未收起，江女為了閃避升降機，車身晃了一下，但還是擦撞到升降機並倒地。

江女倒地後，來不及閃避一旁貨櫃車的後輪，慘遭輾斃，當場沒有生命跡象。工程車駕駛陳男馬上下車察看，貨櫃車駕駛黃男也停車處理。警方獲報後到場，陳男與黃男皆無酒精反應，昨行政相驗完畢並將涉案司機移送新北地檢署偵辦。

在板橋金門街上停放的標線工程車的車側升降機未收起，江女擦撞升降機，車身晃了一下，但還是擦撞到升降機並倒地。記者王怡蓁／翻攝
在板橋金門街上停放的標線工程車的車側升降機未收起，江女擦撞升降機，車身晃了一下，但還是擦撞到升降機並倒地。記者王怡蓁／翻攝
為閃避工程車升降機，女騎士擦撞升降機倒地，遭貨櫃車後輪碾過，當場沒了生命跡象。記者王怡蓁／翻攝
為閃避工程車升降機，女騎士擦撞升降機倒地，遭貨櫃車後輪碾過，當場沒了生命跡象。記者王怡蓁／翻攝
為閃避工程車升降機，女騎士擦撞升降機倒地，遭貨櫃車後輪碾過，當場沒了生命跡象。不治記者王怡蓁／翻攝
為閃避工程車升降機，女騎士擦撞升降機倒地，遭貨櫃車後輪碾過，當場沒了生命跡象。不治記者王怡蓁／翻攝

新北

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