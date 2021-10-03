閃避工程車升降機卻倒地遭碾 板橋女騎士不治

新北市板橋區，一名39歲的江姓女騎士沿金門街往環漢路方向前進，行經44歲陳姓男子停放的標線工程車，由於陳男未將車側升降機收起，江女閃避升降機不及，遭擦撞後倒地，再被一旁41黃姓男子駕駛的貨櫃車輾過，當場無生命跡象。昨行政相驗完畢並將涉案司機移送新北地檢署偵辦。

據了解，1日上午10點20分左右，江女騎乘機車沿金門街往環漢路方向前進。不料，在金門街上停放的標線工程車的車側升降機未收起，江女為了閃避升降機，車身晃了一下，但還是擦撞到升降機並倒地。