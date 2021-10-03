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台中13歲少女被繼父打成顱內出血 竟是第5次被家暴

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名13歲國中女生，昨晚因與潘姓繼父頂嘴，被繼父持空酒瓶砸頭，造成頭部受創。送醫後發現有顱內出血，目前在加護病房觀察，將待醫師進一步手術；初步未發現其他外傷，也無生命危險。不過，警方查出，這已是這名國中女生兩年內第5次被家暴，是否應進行進一步保護，已通知社會局進行評估。

據指出，霧峰警分局昨晚6時50分據報趕到潘家，女生躺在床上說頭暈並想吐，於是趕緊將她送醫。因為母親是女兒的監護人，並不擬向潘男（32歲）提告，所以目前僅由警方代為申請暫時保護令，以及通知社會局家暴案應兒少保護，未來並不會將潘函送法辦。

另據了解，這名女生在此之前已有4次被家暴，只是這次因傷勢較重，而申請了保護令。而每次家暴的情節多類似，就是因不服母親管教，繼父看不慣之下就會罵繼女，繼女因會頂嘴，繼父因此情緒失控而動手。

據了解，潘姓男子平日打粗工，除了這名繼女，還妻子還另生下一名3歲女兒。他昨晚打了繼女後即出門，警方先將其繼女送醫，接著通知他到案。

他到案後表示，因為妻子管教繼女時唸了幾句，繼女即不服管教，他才會一氣之下拿了空酒瓶砸向繼女，未料會把繼女打傷。潘妻說，丈夫先是拿東西要丟女兒，被她攔下，但一會兒沒注意，看見丈夫又拿了空酒瓶砸向女兒，要制止時已來不及；昨晚丈夫沒喝酒，酒瓶是先前喝完的。

台中市一名13歲國中女生，昨晚第5度被繼父家暴。圖／民眾提供
台中市一名13歲國中女生，昨晚第5度被繼父家暴。圖／民眾提供

家暴 手術

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