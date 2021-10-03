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疑未兩段式左轉 台南機車男騎士慘死輪下
台南市中西區中華西路、和緯路口，今天中午11點多發生轎車與機車車禍，造成騎機車19歲洪姓男大學生傷重送醫不治死亡。52歲杜姓女轎車駕駛留在現場，杜女酒測值為零，警詢後，將杜女依涉及過失致死罪嫌法辦。
警方聯絡上死者家屬， 查出洪在台南某大學日間部就讀1年級，為減輕家計，有在打工，家人得知此惡耗，傷心痛哭。至於死者為何未兩段式左轉，家人也不清楚。
「有機車被轎車輾過，快派人來搶救。」目賭民眾今天11點多，報警方和救護車到中華西路、和緯路口救人。員警趕到現場後，因洪姓男騎士傷勢嚴重，救護車已送到醫院搶救，轎車杜姓女駕駛留在現場接受警方調查。
警方說，當時機車沿中華西路南往北方向行駛至和緯路口時,疑為了搶快，從內側車道未依規定進行二段式左轉，結果又突然遭遇對向來車，機車一時操作不慎滑倒在地。
杜女駕駛轎車，面對突發狀況煞車不及，沿慣性方向向滑行時壓到騎士，騎士身體嚴重受傷，經送往醫院搶救無效，今天中午宣告不治。
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