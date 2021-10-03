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影／媽祖廟前還動手！男到新港奉天宮玩 疑與人口角遭砍數刀
嘉義縣新港奉天宮假日遊客如織，不少外地遊客造訪只為一睹天上聖母風采，但今天上午卻傳出有北部遊客因不明原因，於廟前遭砍數刀見血，送往嘉義基督教醫院急救，目前警方正進步調查，釐清事發原因。
據了解，今天上午11時許，有名32歲洪姓遊客，與親友結伴，從北部南下新港奉天宮參拜，於廟前彩券行疑似與人發生口角，遭對方3人持利器由後方襲擊。
據目擊者指稱，洪遭襲擊後隨即向奉天宮廟前大街狂奔，與3人在街上扭打並遭補刀，襲擊者駕車離去，延159縣道朝北港方向逃逸，洪親友隨即報警，嘉縣消12時55分獲報，將人送往嘉義基督教醫院。院方表示，洪背部、肩膀與雙腳有5至10公分多處刀傷，目前仍在急救中。
警方調查嫌疑人車輛是租來的，目前正調閱路口監視器，並與雲林縣警局合作，追查涉案人去向，據悉，洪昨與親友等10人昨從北部南下嘉義，原預計今天回去，目前親友仍在新港分駐所內等候警詢。
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