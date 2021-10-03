桃園小貨車下坡過彎不慎翻覆 波及對向轎車4人送醫

桃園市蘆竹區上午傳出車禍，楊姓男子駕駛小貨車朝南崁行進，疑過彎不慎翻覆，撞上對向承載3人的轎車，貨車司機還一度受困車內，所幸4人經警消救援，送醫後均無大礙；雙方酒測值為0，肇事原因有待釐清。

桃園市消防局指出，蘆竹分隊上午11時許獲報，指仁愛路三段有小貨車與轎車發生車禍，到場共發現4名傷者，意識清楚，包括駕駛貨車的楊姓男子（44歲）左手臂多處擦傷、駕駛轎車的楊姓男子（23歲）左小腿擦傷；轎車乘客蘇姓男子、詹姓女子則分別有胸痛、膝蓋痛的症狀，但均無明顯外傷。

貨車翻覆，楊姓貨車駕駛一度受困車廂，消防人員以軍刀鋸將擋風玻璃切開，才將他救出，脫困後可自行移動，並無大礙。本次車禍造成4人輕傷，送醫後均無大礙。