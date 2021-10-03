德州撲克賭場抓不怕 南警循辣妹荷官再破賭場

台南市東區一家競技協會今年3月涉嫌假借競技名義在住商大樓經營德州撲克賭場，經警方查獲後，又另起爐灶，在東區裕農路一棟舊公寓再度經營賭場，南警循辣妹荷官流向查緝，再度破獲職業賭場。

警方於3月25日在東區住商大樓內查獲掛羊頭賣狗肉CP競技協會，實為流動式德州撲克職業賭場)，並驚見多名「正妹荷官」LINE加好友攬客，該賭場幹部、荷官及賭客16餘人，為警方查緝重罰50餘萬元，並結合市政府稽查撤銷協會執照後，該賭場竟仍不懼怕，再藏匿於東區舊式公寓。

根據賭客「吃好道相報」等情資蒐報，員警發現該賭場仍以正妹荷官為噱頭，多方比對掌握賭場在裕農路新藏匿處所後，昨天凌晨4點多由分局長方國璽率副分局長陳猷元、督察組、偵查隊及各派出所等單位警力持搜索票，趁賭客上門後，突破賭場門禁。

當場查獲賭場26歲陳姓幹部、21歲謝姓荷官、提供場所46歲葉姓場主及賭客計11人，籌碼、現金賭資8萬多元、德州撲克牌、計時器及賭具等贓證物，葉姓場主說，他們是不定期開賭場，並不是每天都有，約9月初換新地點經營。