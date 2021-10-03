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男急跳愛河救愛犬 抬頭看...河岸落差太高上不去待援
高雄陳姓男子今天上午帶著吉娃娃愛犬到愛河邊散步，不料愛犬突墜入河中，心急下的陳男跟著跳愛河，雖然救到愛犬，但也因河岸落差太大上不了岸，幸好警消及時到場，替陳男解圍。
警方表示，陳男（61歲）今天上午10點多牽著年邁的吉娃娃愛犬，在同盟三路、中和街口散步，不料有白內障的愛犬不慎跌落愛河裡，陳情急之下想著會游泳也跟著跳入愛河救愛犬。
但陳男因一手抱著愛犬無法自行上岸，只能求助警消，幸好警消火速趕抵，將人狗救起無大礙，也讓一旁圍觀民眾不禁鬆了一口氣，頻頻感謝警消人員的即刻救援。
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