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文賀環保杯公司大火悶燒逾18小時 移工返火場救人一命
彰化縣隱形冠軍企業大村鄉的文賀實業公司昨晚發生大火，經悶燒逾18個小時，今天上午還在進行殘火處理，此次火災是文賀五廠，昨天有三名員工受傷，燒燙傷最嚴重的李姓員工救火時從堆高機跳下來骨折受傷跑不動，另一名阮姓外籍移工原本已逃到門邊，又折返幫李男一起逃出，阮姓員工也因此灼傷，李男燒燙面積較大，仍留院觀察。
文賀實業生產各式環保紙容器產品包括紙杯、冰淇淋杯、湯杯、冷飲杯、咖啡杯、爆米花桶、紙吸管、及各式紙餐盒等，原物料皆來自歐、美、日，使用符合美國FDA、FSC認證的食品級用紙，及最環保的材質，也減少汙染，產品受歡迎行銷國際。
彰化消防局第二大隊小隊長梁玉山說，昨晚6點22分通報火警，消防局共出動各式消防車38台，救護車6輛，97名消防員和義消等搶救，火災廠房面積約4500多坪，經搶救逾18小時，火勢在昨晚雖已獲控制，但由於廠房紙類原料多，廠房鐵皮塌陷，廠區內直到中午都還有殘火悶燒冒煙，消防人員繼續噴水灌救進行殘火處理。
彰化消防局第二大隊大隊長徐溫聰說，昨晚火災共有3人受傷，其中第一個發現火災的李姓員工試圖用堆高機幫助滅火，但火勢難以控制，李男跳下推高機骨折並燒燙傷，傷勢最嚴重，起火原因目前還在調查中。
三名受傷員工李男（39歲）已由員基轉診到彰化基督教醫院，彰基表示，其頭部、頸部、背部、肢體2度灼傷25%，緊急送至開刀房進行手術，目前意識清楚，持續觀察中。32歲阮姓外籍移工背部、肢體2度灼傷10%，40歲劉姓員工較輕傷經治療後均已出院。
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