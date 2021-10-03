充氣艇「漏氣」 夫妻和12歲女兒海上驚魂爬上礁岩保命

1對夫妻今天帶著12歲女兒到東北角遊玩，3人乘坐充氣艇出海，沒想到竟在海上破損洩氣，所幸及時划到距岸約500公尺的礁岩，爬上去待援。救難人員聯絡在地漁民協助，駕駛小船到礁岩接回3人，有驚無險收場。

新北市消防局今天中午接獲報案，東北角貢寮區澳仔漁港附近海岸，有人受困在海上礁岩，出動第6大隊部、瑞芳中隊和貢寮、瑞芳、秀峰分隊，共計12車28人前往救援。

消防人員到場發現，3人逃生的礁岩距離岸邊約500公尺，判斷受困3人沒有立即性危險。海巡人員後來協調漁民幫忙，駕駛小船前往礁岩，接3人上船後，載回漁港脫險。