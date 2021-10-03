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影／閃車卻摔落山坡變火燒車 爆炸聲嚇哭小孩

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市樹林區民和街與德和街口昨天下午傳出一起火燒車事故，67歲鄧姓阿伯開車要往龜山方向，因前方轎車突煞車，他閃避不及，往右閃翻下山坡，引發車輛自燃，路過民眾拍下驚悚畫面被火勢嚇到，幸好路人熱心幫忙，駕駛救出後沒有受傷，火勢也在通報後半小時內撲滅。

據了解，鄧男昨天下午從樹林開往龜山方向，經過民和街與德和街口時，疑似前方車輛急煞，鄧男反應不及，來不及煞車只好往右邊閃避，結果不慎翻落一旁山坡，幸好落差高度並不高，但車子翻落後發生自燃。

眼看車子後半部已經冒出濃煙，一名身穿白衣熱心民眾不畏危險，在火勢延燒前把受困在車內的鄧男救出。

警消在獲報後趕到現場，發現鄧男當時已被救出呆站在一旁，整起事故並沒有造成傷亡，但鄧男遠離車輛後，卻突然爆炸，火舌瞬間竄升，嚇到不少路過民眾，甚至還持續傳出爆炸聲響，還有小孩子因此嚇哭。

而消防車隨後趕到，在獲報後半小時內撲滅火勢，沒有讓火勢延燒，鄧男表示自己沒受傷不用就醫，至於詳細事故以及起火原因還要再調查。

新北市樹林區民和街與德和街口昨天下午傳出火燒車事故，駕駛因閃車翻落山坡引起車輛自燃，幸好及時被熱心民眾救出沒有受傷。圖／樹林分局提供
新北市樹林區民和街與德和街口昨天下午傳出火燒車事故，駕駛因閃車翻落山坡引起車輛自燃，幸好及時被熱心民眾救出沒有受傷。圖／樹林分局提供

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