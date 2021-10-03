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高雄橋頭瓦斯管線氣體外洩 三小時內止漏險釀成事故

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄橋頭仕豐路近日連續傳出異味，今天清晨味道實在太重，便通報消防協處，經測量發現是天然氣管線外洩導致，警消疏散周邊住戶並封閉道路，噴水稀釋氣體濃度，並要求管線業者到場關閉輸送氣體管線止漏，才順利化解危機，所幸，未造成任何傷亡。

消防於清晨6時14分接獲通報稱，橋頭仕豐路傳出異味，隨即派出2車5人，趕抵現場協處；經儀器測量現場可燃性氣體濃度恐造成危險，便立即疏散周邊3戶的居民，同時管制人車通行。

消防人員在現場以噴灑水霧將天然氣侷限並稀釋避免擴散，經環保局人員於仕豐路前水溝蓋上方偵測，測得LEL5%、總碳氫化合物（THCs）濃度270ppm，經分析外洩氣體為甲烷，屬天然氣成分，這次氣體外洩判斷為天然氣管線外洩導致。

同時，聯繫所屬管線的天然氣公司暫時關閉天然氣管線，同步進行開挖止漏作業，並在9時18分，管線關斷後開挖，再次檢測後，氣體濃度明顯下降，總碳氫化合物（THCs）降至77.3ppm，確保現場已止漏，才宣布狀況解除，後續交由管線業者處理。

據了解，仕豐路日前進行管線埋設工程，約在前天完工，但昨天陸續有民眾聞到疑似瓦斯的氣味，擔憂有意外發生，便向相關單位通報；今天清晨再度傳出陣陣濃厚的瓦斯味，才再次向消防求助。

天然氣公司暫時關閉天然氣管線，同步進行開挖止漏作業。圖／市府提供
天然氣公司暫時關閉天然氣管線，同步進行開挖止漏作業。圖／市府提供
高雄市政府環保局以偵測器進行氣體濃度偵測。圖／市府提供
高雄市政府環保局以偵測器進行氣體濃度偵測。圖／市府提供
高雄市政府環保局以偵測器進行氣體濃度偵測。圖／市府提供
高雄市政府環保局以偵測器進行氣體濃度偵測。圖／市府提供
高雄橋頭仕豐路今天清晨傳出疑似瓦斯的氣味，民眾通報後，警消緊急派員前往處理。圖／民眾提供
高雄橋頭仕豐路今天清晨傳出疑似瓦斯的氣味，民眾通報後，警消緊急派員前往處理。圖／民眾提供

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