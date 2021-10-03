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嘉市忠孝路包辦「多事故路口」前4名 這情況車禍最多

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市警局統計今年截至9月底的路口車禍件數，前4高都在忠孝路，尤其忠孝路與世賢路口西側、東側，同一路口兩側慢車道列第1、2名，市府交通處解釋，除忠孝路本身交通量大，機車未依規定待轉、快車道轉入慢車道沒照號誌行駛，是最多的車禍情況，持續與警方執法並加強指示。

市警局統計，今年至9月底交通事故發生前10大路口，分別為世賢路一段與忠孝路、忠孝路與新生路、忠孝路與保建街、忠孝路與嘉北街、中山路與民生北路、文化路與世賢路一段、世賢路一段與四維路、世賢路四段與民生南路、吳鳳南路與興業東路、吳鳳南路與芳安路。

警方指出，以世賢路與忠孝路口發生16件、28人受傷最多，忠孝路與新生路口15件、20人受傷次之，忠孝路與保建街口12件、14人受傷，10大多事故路口在忠孝路段就有4處，籲應確實遵守道路交通安全規則，行經路口減速慢行。

交通處分析，忠孝路與世賢路、忠孝路與新生路，分別為同一路口西側和東側，本身交通流量就龐大，車禍態樣包括，忠孝路慢車道的機車要左轉，沒依規定騎去待轉格，而突然慢下來左轉，造成後方擦撞，另則為忠孝路快車道轉向，直接穿過快車道而擦撞。

警方公布數據後，網友質疑忠孝路「慢車道為何要待轉」、忠孝路本身設計不佳等，交通處表示，因多數機車直接左彎，與直行機車擦撞，2018年忠孝路北上的路口畫設待轉區，強制待轉，左轉與直行車擦撞件數就明顯下降，持續與警方執法；至於忠孝路快車道轉新生路，改善方案已報道安會報，會1個月內增設燈號，減少民眾誤判。

至於忠孝路與保健街車禍，多為快車道汽車從引道進入慢車道後，應只能直走，卻違規右轉，交通處呼籲，應提前一個路口進入慢車道，才能右轉保健街。

警方強調，交通事故發生地點有近6成在路口，本月起「交通安全月」活動，會導正用路習慣，也加強路口安全大執法。

嘉市交通處發現，忠孝路與世賢路口慢車道，常見機車未依規定兩段式左轉造成擦撞。記者林伯驊／翻攝
嘉市交通處發現，忠孝路與世賢路口慢車道，常見機車未依規定兩段式左轉造成擦撞。記者林伯驊／翻攝
嘉市忠孝路與世賢路口為今年多事故路口第1名。記者林伯驊／攝影
嘉市忠孝路與世賢路口為今年多事故路口第1名。記者林伯驊／攝影
嘉市交通處發現，忠孝路與新生路口慢車道為機車未依規定兩段式左轉造成擦撞，以及快車道轉彎後違規穿越慢車道，為兩大車禍態樣。記者林伯驊／翻攝
嘉市交通處發現，忠孝路與新生路口慢車道為機車未依規定兩段式左轉造成擦撞，以及快車道轉彎後違規穿越慢車道，為兩大車禍態樣。記者林伯驊／翻攝
嘉市忠孝路與新生路口為今年多事故路口第2名。記者林伯驊／攝影
嘉市忠孝路與新生路口為今年多事故路口第2名。記者林伯驊／攝影

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