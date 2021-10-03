桃園鐵工廠倉庫大火！ 濃煙火勢猛 消防員急搬走易燃物

桃園市大園區一間鐵工廠倉庫今天中午12時11分突然起火，黑煙瀰漫，引起附近居民關切，桃園市消防局119據報，立即出動警消51人及各式水車12車前往撲滅大火，由於工廠火勢、濃煙過大，警消加派人手，緊急搬運易燃材料，避免火勢擴大，幸好戶外易燃物起火未擴大災情，火勢不到40分鐘全部撲滅，但造成工廠部分財物損失，幸無人員損傷。

消防局第三大隊表示，大園區沙崙里一間鐵工廠，突然起火燃燒猛烈，濃煙沖天，造成附近空氣汙染，消防人員趕到拉水線撲滅火勢，發現起火點在工廠倉庫戶外，由於堆置大批木材棧板、鐵器起火，消防員緊急搬運部分乙炔、木材易燃製品，火勢及時撲滅，幸好假日無人上班，未釀成人員傷害，起火原因將由火調人員調查。 桃園市大園區一間鐵工廠倉庫中午突然起火，大火濃煙瀰漫，附近居民關切，幸無人員傷害。記者曾增勳／翻攝 桃園市大園區一間鐵工廠倉庫中午突然起火，大火濃煙瀰漫，附近居民關切，幸無人員傷害。記者曾增勳／翻攝