聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園鐵工廠倉庫大火！ 濃煙火勢猛 消防員急搬走易燃物
桃園市大園區一間鐵工廠倉庫今天中午12時11分突然起火，黑煙瀰漫，引起附近居民關切，桃園市消防局119據報，立即出動警消51人及各式水車12車前往撲滅大火，由於工廠火勢、濃煙過大，警消加派人手，緊急搬運易燃材料，避免火勢擴大，幸好戶外易燃物起火未擴大災情，火勢不到40分鐘全部撲滅，但造成工廠部分財物損失，幸無人員損傷。
消防局第三大隊表示，大園區沙崙里一間鐵工廠，突然起火燃燒猛烈，濃煙沖天，造成附近空氣汙染，消防人員趕到拉水線撲滅火勢，發現起火點在工廠倉庫戶外，由於堆置大批木材棧板、鐵器起火，消防員緊急搬運部分乙炔、木材易燃製品，火勢及時撲滅，幸好假日無人上班，未釀成人員傷害，起火原因將由火調人員調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言