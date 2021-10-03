影／印尼漁工海上骨折 海巡艦艇對開接駁返回淡水就醫

海巡署昨天下午3時許接獲通報，1艘台籍漁船在富貴角西北方48浬作業時，船上1名印尼籍漁工手部受傷骨折需要送醫。艦隊分署立即調派線上巡弋的嘉義艦火速馳援，再由淡水海巡隊巡防艇協助後送，傍晚順利將漁工送往淡水馬偕醫院，完成救援任務。

當時中部地區機動海巡隊嘉義艦的值勤位置較近，率先於下午3時30分抵達現場，將1名受傷的印尼籍漁工及1名陪同就醫的台籍船員接駁到艦上，確定新冠肺炎快篩陰性，並經醫官檢查確認漁工左手食指開放性骨折，急需送醫治療。

接著安排艦艇對開方式，由淡水海巡隊10065巡防艇於下午5時25分與嘉義艦在海上會合，晚間6時47分將傷者接駁返抵台北港，交給港務消防隊救護車送至淡水馬偕醫院，順利執行此次醫療後送任務。