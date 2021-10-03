消防分隊長假日練習空拍機 驚見桃園山區火警及時阻災

近年空拍機普及，桃園市一名消防分隊長領有初階證照，昨天利用假日自行練習，意外拍到山區有濃煙竄出，立即報案，所幸發現時間較早，火勢很快被到場的消防隊撲滅，未釀重災；李家旻表示發現火災是「天時地利」，慶幸能協助同仁及民眾避免損害。

桃園市消防局大湳分隊分隊長李家旻昨天休假，上午10時許在銘傳大學練習空拍機攝影，竟撞見龜山區幸福社區後山有濃煙竄出，馬上撥打119報案。

龜山分隊獲報，7分鐘後便抵達現場，發現是雞寮及雞寮旁山坡地起火，由於發現得早，火勢很快被撲滅，幸未延燒釀災。李家旻表示，這次發現火災是「天時地利」，十分慶幸自己協助同仁及民眾避免更多損害。

消防第一大隊指出，空拍機應用廣泛，有利同仁查看災害現場，部署能更加精確，提升救災效率，因此消防局也採購了空拍機配發各大隊使用，第一大隊配有1大3小共4台，用於二、三級火警及山難走失等現場。