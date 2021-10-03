新北協拍中心來支援 教劇組如何租借警局來拍片

台灣戲劇發展漸蓬勃，警察相關題材更不在少數，但外界對封街申請、租借警車、警察制服、警局拍攝都有許多疑問。新北市協助影視拍攝與發展中心(新北協拍中心)特地舉辦「新北協拍劇光燈工作坊-場警篇」，邀專家、警察到場解說，深化影視產業與公部門連結，盼讓新北各大城市成為劇組拍攝首選，行銷新北之美。

新北協拍中心曾協助多部影視作品劇組租借警局場景、道具，包括影視作品「誰是被害者」、「消失的情人節」、「第三佈局 塵沙惑」。這些逼真的警局場景、警車與警務人力的支援，讓畫面更寫實、更精采。不過許多民間劇組對封街與租借警局相關事宜仍有疑惑，新北協拍中心特別邀請在電影「消失的情人節」中飾演警察，同樣也是該片場景經理的林俞均為主持人，並找來新北市府警察局現身說法，面對面與影視人員交流，現場氣氛熱絡。

新北市警察局公關室專員林子翔說，因槍枝與制服有安全與衛生問題，無法租借，但若有需要，警車是可以由警員駕駛來協助劇組拍攝，他們也很熱意協助；新北市海山埔墘派出所長詹螢姍表示，若劇組希望租借警局、派出所空間，都可以向新北協拍中心提出申請，只要在不影響警方勤務前提下，警方都會盡力幫忙。

新北市土城分局警官王雅葵補充，像是本月將在Netflix上線的的「比悲傷更悲傷的故事」影集版中，劇組便有租借土城派出所、清水派出所，在2處取景拍攝。