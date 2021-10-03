快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

新北協拍中心來支援 教劇組如何租借警局來拍片

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

台灣戲劇發展漸蓬勃，警察相關題材更不在少數，但外界對封街申請、租借警車、警察制服、警局拍攝都有許多疑問。新北市協助影視拍攝與發展中心(新北協拍中心)特地舉辦「新北協拍劇光燈工作坊-場警篇」，邀專家、警察到場解說，深化影視產業與公部門連結，盼讓新北各大城市成為劇組拍攝首選，行銷新北之美。

新北協拍中心曾協助多部影視作品劇組租借警局場景、道具，包括影視作品「誰是被害者」、「消失的情人節」、「第三佈局 塵沙惑」。這些逼真的警局場景、警車與警務人力的支援，讓畫面更寫實、更精采。不過許多民間劇組對封街與租借警局相關事宜仍有疑惑，新北協拍中心特別邀請在電影「消失的情人節」中飾演警察，同樣也是該片場景經理的林俞均為主持人，並找來新北市府警察局現身說法，面對面與影視人員交流，現場氣氛熱絡。

新北市警察局公關室專員林子翔說，因槍枝與制服有安全與衛生問題，無法租借，但若有需要，警車是可以由警員駕駛來協助劇組拍攝，他們也很熱意協助；新北市海山埔墘派出所長詹螢姍表示，若劇組希望租借警局、派出所空間，都可以向新北協拍中心提出申請，只要在不影響警方勤務前提下，警方都會盡力幫忙。

新北市土城分局警官王雅葵補充，像是本月將在Netflix上線的的「比悲傷更悲傷的故事」影集版中，劇組便有租借土城派出所、清水派出所，在2處取景拍攝。

新北市新聞局長張愛晶指出，新北協拍中心會持續協助劇組租借公部門場館與資源，減少影視劇組來回溝通、舟車勞頓頻率，提供完善便利的協拍體驗，歡迎國內、外影視劇組來新北市取景拍攝，盼讓新北成為真正的影視作品友善城市。

新北協拍中心舉辦「新北協拍劇光燈工作坊-場警篇」，邀請員警到場與劇組面對面交流，說明租借警局、警車及封街拍攝等相關流程。圖／新北市新聞局提供
新北協拍中心舉辦「新北協拍劇光燈工作坊-場警篇」，邀請員警到場與劇組面對面交流，說明租借警局、警車及封街拍攝等相關流程。圖／新北市新聞局提供

延伸閱讀

新北跟進中央口罩鬆綁？ 侯友宜：逐步解封是正確方向

癲癇學生畢業後足不出戶 新北推關懷計畫替他找工作

3對3／就問怎麼輸！國泰連三回合奪冠

新北觀光旅遊網改版 虛擬實境互動線上暢遊美景

相關新聞

台南市中西區汽機車車禍 大一男新生死亡家人傷心痛哭

台南市19歲洪姓大一新生，今天中午騎機車行經中華西路、和緯路口，和轎車發生車禍不幸傷重死亡，他的父母下午到派出所製作筆錄...

女子和日籍友人攀登劍龍稜疑熱衰竭 消防馳援護送下山

新北市瑞芳區劍龍稜山區今天又傳山友待援事件，1名女子和日本男性友人前往登山，下午傳出女子體力難以負荷，無法再行走。消防局...

影／台中16歲男學生溺水無生命跡象 急救不治

台中一名16歲男學生今天下午在外埔區一處高鐵橋下溺水，被發現時已無呼吸心跳，被送醫急救仍不治，警方正調查他溺水原因中。

萬里沙灘男子疑溺水失去蹤影 消防、海巡搜救中

李姓男子今天在新北市萬里沙灘海域戲水時，疑溺水失去蹤影。消防、海巡人員獲報前往救援，尚未發現他的身影，持續搜救中。

影／悚！男子奉天宮廟前遭砍 19歲凶嫌布袋漁市場落網

嘉義縣新港奉天宮前方今天上午傳出砍人事件，32歲洪姓男子用餐時疑似與19歲陳姓男子等3人發生口角，遭陳涉噴辣椒水後，持西...

氣質國中女教師失控怒翻桌 男學生暖心默默扶正

台中市某中學女教師，日前在教室連續翻桌，當時有5名學生在場，有男學生協助擺好桌椅，其他學生都看傻了眼，還有人出聲「喂喂喂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。