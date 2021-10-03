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中風夫沒搭上同台車獨留捷運月台 妻心急如焚隔窗望

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

下次，會牽你牽緊緊。一對老夫妻搭乘台北捷運時，因人潮眾多，妻子上車後才發現行動不便的丈夫沒有跟上，眼睜睜隔著車窗看的丈夫獨自留在月台，再返回尋找卻找不到人，經一番波折後順利讓夫妻團圓，北市警察局捷運警察隊指出，捷運尋獲長者走失案比例高達6成2，呼籲家屬應妥善看顧，也可申請防走失手鍊。

捷運警察隊第二分隊警員張煒、蔡爾博9月8日執行巡邏勤務時，於下午2時接獲捷運大安站有旅客走失案，即刻趕到現場了解情況，發現報案人朱女士與中風行動不便的近七旬丈夫，稍早在古亭站因上、下車人潮較多，導致丈夫來不及上車，朱女眼睜睜隔著車窗看著行動不便的丈夫獨自留在月台，再返回時已不見丈夫身影。

由於丈夫未帶手機，朱女慌張請求捷運警察協尋，張、蔡2員得知後立即調閱各站月台監視器，抽絲剝繭始透過影像發現，該丈夫與朱女分開後，獨自搭乘列車逐站上車、下車欲尋找妻子，緩步行走且吃力的模樣令人不捨及動容。

員警發現後即刻請站務人員通報各站，並試圖確認該丈夫最後下車點，經歷2個多下時，最終於下午4時許於古亭站月台發現丈夫身影，並陪同朱女前往，夫妻相見當下滿心喜悅，鶼鰈情深表露無遺。

經統計，北捷自去年9月至迄今，在捷運範圍尋獲協尋、迷途等案件總計135件，其中尋獲65歲以上長者走失案有84件，比例占62％、成人（18至64歲）有32件，占24％、少年（12至17歲）6件，占4％、兒童（未滿12歲）有13件，占10％。

捷警呼籲，有行動不便或失智長者、幼童搭乘捷運時，陪同家屬應妥善看顧，並讓其隨身備有辨識身分及與家屬聯繫方式的字條或卡片，另也可向社會局申請「防走失手鍊」，走失時能盡快確認身分，讓相關單位與家屬取得聯繫。

行動不便的近七旬丈夫與妻子於捷運站走失，協尋後老夫妻相擁彼此，鶼鰈情深表露無遺。圖／北市捷警提供
行動不便的近七旬丈夫與妻子於捷運站走失，協尋後老夫妻相擁彼此，鶼鰈情深表露無遺。圖／北市捷警提供

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