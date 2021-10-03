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60歲大叔掉愛情陷阱「暈船」 10萬元點數差點乖乖奉上

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄60歲董姓男子在臉書認識一位女網友「夏甜甜」，兩人聊天不久董男自覺碰到真愛「暈船」，在對方甜言蜜語攻勢下，購買10萬元點數，準備當成禮物送給對方，後來超商店員覺得可疑，通報警方協助，董男經過員警開導才驚覺碰到詐騙，他才如大夢初醒，原來網路說的愛情「攏係假」。

警方表示，9月30日董男透過臉書交友廣告，認識這位貌美的女網友，後來雙方互留LINE帳號，對方便以「夏甜甜」與董男聊天；久逢甘霖的董男不敵女方甜言蜜語攻勢，互相告白後，隨即答應對方買10萬元遊戲點數當作「禮物」。

昨晚間董男跑到鹽埕區多家超商購點，由於董男邊購點邊通電話，不斷操作手機拍照回報，引起店員起疑，擔心董男碰到常見的點數詐騙，立即通知鹽埕分局建國四路派出所員警。

警方到場後找到董男，起初他還不信碰到詐騙，後來經過警方開導，所長李仁郁還向董男拍胸保障「不用怕她，我們保護你」，分析各種常見的詐騙手法後，他才如大夢初醒，原來網路說的愛情「攏係假」。

警方說，董男前後用信用卡買了8張約7萬多元的遊戲點卡，正要前往第5家超商購點時，所幸立即有員警攔阻，順利守住10萬元財產。 鹽埕警分局長蔡鴻文表示，鹽埕區銀行眾多，警方都有和超商、金融機構保持聯繫，董男就是碰到典型「假交友真詐財」呼籲民眾應多戒慎留心。

60歲董男有著一頭白髮，誤信網路交友遇到真愛，經由建國四路派出所所長李仁郁開導，才驚覺碰到詐騙。圖/讀者提供
60歲董男有著一頭白髮，誤信網路交友遇到真愛，經由建國四路派出所所長李仁郁開導，才驚覺碰到詐騙。圖/讀者提供
超商店員看見董男購買大量點數，機警告訴員警，順利保住董男10萬元積蓄。圖/讀者提供
超商店員看見董男購買大量點數，機警告訴員警，順利保住董男10萬元積蓄。圖/讀者提供

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