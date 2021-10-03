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影／屏東枋寮鄉台17線 飼料車與物流車對撞 1命危1傷
屏東縣消防局今上午6點22分接獲報案，枋寮鄉台17線臨海路發生車禍，飼料車與物流車對撞，車頭撞毀，物流車駕駛受困，消防人員用破壞器材將物流車駕駛救出後，沒有呼吸心跳，送枋寮醫院急救中，飼料車陳姓駕駛肢體外傷、胸痛，意識清楚。兩人沒有酒駕，肇事原因仍待警方調查。
警方調查，物流車駕駛當時南往北方向行駛，疑誤闖到對向車道發生車禍與飼料車陳姓駕駛撞上，兩車車頭幾乎全毀，現場碎片散落。
屏東縣消防局今6點22分接獲報案，枋寮鄉台17線五岔路口附近，台17線臨海路發生車禍，物流車駕駛受困車內，消防人員抵達後，趕緊用破壞器材，在7點27分將物流車駕駛救出，現場沒有生命跡象，送到枋寮醫院急救中。
飼料車駕駛42歲陳姓男子現場脫困後，有肢體外傷、胸痛、意識清楚，送到枋寮醫院治療；車禍造成1命危1傷，兩人沒有酒駕，肇事原因仍待警方釐清。
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