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五倍券申請流程錯誤？ 原來是詐騙集團冒用區公所拐騙

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名53王姓婦人，日前接獲詐騙集團假冒區公所人員詐騙，佯稱五倍券申請流程錯誤，需要用ATM解除分期付款，由於婦人尚未申請五倍券，心慌報警求助，南港警分局舊莊派出所警員王忠元到場，隨即識破是詐騙集團搞鬼，並安撫婦人情緒，細心解說成功守住婦人荷包。

南港分局指出，日前振興五倍券開放數位綁定，王姓婦人隨即就接到了一通自稱是區公所人員電話，佯稱五倍券申請流程出現錯誤，須利用ATM或網路銀行操作以解除分期付款的程序，且對方還核對婦人身分證，婦人心慌報案求助。

舊莊派出所警員王忠元到場後，得知婦人根本沒綁定數位五倍券，且手法根本就是詐騙集團慣用的詐騙說詞，因此安撫婦人情緒，並細心解說也提供防詐資訊，替婦人守住荷包。

南港分局呼籲，詐騙集團無孔不入、行騙手法多元，常利用時下話題行騙，「新興的五倍券釣魚詐騙陷阱」「手機簡訊偽造中獎、加碼優惠訊息」「紙本預購審核未通過」等方式，均為詐騙集團話術，民眾慎防詐騙，如有任何詐騙相關疑問，歡迎撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

婦人接獲詐騙集團電話，稱五倍券申請有誤，警方到場安撫情緒，並告知這為詐團慣用手法。記者蕭雅娟／翻攝
婦人接獲詐騙集團電話，稱五倍券申請有誤，警方到場安撫情緒，並告知這為詐團慣用手法。記者蕭雅娟／翻攝
婦人接獲詐騙集團電話，稱五倍券申請有誤，警方到場安撫情緒，並告知這為詐團慣用手法。記者蕭雅娟／翻攝
婦人接獲詐騙集團電話，稱五倍券申請有誤，警方到場安撫情緒，並告知這為詐團慣用手法。記者蕭雅娟／翻攝

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