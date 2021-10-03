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再2天復業 桃園4男麻將館開搓「被電話出賣」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

麻將館5日起有條件復業，桃園市4名男子卻等不及，昨天晚上相揪一家麻將館聚會，其中一人將車停靠店門口，擋到其他車輛出入，當員警獲報並致電車主時，麻將聲自話筒中傳出才讓事件曝光，全案依法函送市府衛生局裁罰，若屬實業者恐面6至30萬元罰鍰。

桃園警分局景福派出所昨晚上9時20分許接獲民眾報案，指文化街上有一輛車擋道，自家車無法駛離，便派員前往現場處理，見停放處是一處麻將會館；員警撥打車主電話，話筒那頭卻傳來搓麻將聲，對方得知是警察來電，突然安靜下來。

員警研判麻將會館疑似違規營業，回報後由所長吳政哲率員前往稽查，見陳姓車主果然在店內，還從二樓探頭表示願意移車，只是一樓大門從外部反鎖無法出去。

員警聯絡邱姓女負責人到場開鎖，她表示自己外出購物才將大門反鎖，又辯稱店內沒營業，只是借給朋友聊天。現場麻將牌雖已收起，但員警發現麻將桌旁放置飲料、檳榔及許多菸蒂，4名男子辯稱是因為2樓麻將間有冷氣，才選在房內聊天。

員警反問，一樓也有冷氣，為何要特地上到二樓房內，讓眾人當場語塞，全案警詢後依涉違傳染病防治法函送衛生局裁罰，若屬實業者恐被處6至30萬元罰鍰。

桃園4名男子疑似在麻將館復業前夕上門搓牌，若屬實業者恐挨罰6至30萬元。記者楊湛華／翻攝
桃園4名男子疑似在麻將館復業前夕上門搓牌，若屬實業者恐挨罰6至30萬元。記者楊湛華／翻攝
邱姓女負責人辯稱店內沒營業，只是借給朋友聊天。記者楊湛華／翻攝
邱姓女負責人辯稱店內沒營業，只是借給朋友聊天。記者楊湛華／翻攝
員警到場時，麻將牌已收起，但發現麻將桌旁放置飲料、檳榔及許多菸蒂。記者楊湛華／翻攝
員警到場時，麻將牌已收起，但發現麻將桌旁放置飲料、檳榔及許多菸蒂。記者楊湛華／翻攝

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