聽新聞
test
0:00 / 0:00
再2天復業 桃園4男麻將館開搓「被電話出賣」
麻將館5日起有條件復業，桃園市4名男子卻等不及，昨天晚上相揪一家麻將館聚會，其中一人將車停靠店門口，擋到其他車輛出入，當員警獲報並致電車主時，麻將聲自話筒中傳出才讓事件曝光，全案依法函送市府衛生局裁罰，若屬實業者恐面6至30萬元罰鍰。
桃園警分局景福派出所昨晚上9時20分許接獲民眾報案，指文化街上有一輛車擋道，自家車無法駛離，便派員前往現場處理，見停放處是一處麻將會館；員警撥打車主電話，話筒那頭卻傳來搓麻將聲，對方得知是警察來電，突然安靜下來。
員警研判麻將會館疑似違規營業，回報後由所長吳政哲率員前往稽查，見陳姓車主果然在店內，還從二樓探頭表示願意移車，只是一樓大門從外部反鎖無法出去。
員警聯絡邱姓女負責人到場開鎖，她表示自己外出購物才將大門反鎖，又辯稱店內沒營業，只是借給朋友聊天。現場麻將牌雖已收起，但員警發現麻將桌旁放置飲料、檳榔及許多菸蒂，4名男子辯稱是因為2樓麻將間有冷氣，才選在房內聊天。
員警反問，一樓也有冷氣，為何要特地上到二樓房內，讓眾人當場語塞，全案警詢後依涉違傳染病防治法函送衛生局裁罰，若屬實業者恐被處6至30萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言