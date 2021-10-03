六旬釣客赤蘭溪旁落水…8分鐘後路人驚見遺體飄浮溪中

嘉義縣市交界的永欽二號橋今天上午傳出有民眾溺斃；嘉義縣消今天上午10時14分接獲一名男子報案電話，指中埔鄉和興村公館抽水站旁赤蘭溪流域，疑似有名年約60歲的男釣客溺水，指揮中心出動三和水上中埔等分隊共5車12人到場。

8分鐘後，10時22分相同報案人再打電話進指揮中心，表示發現該名釣客遺體飄浮在赤蘭溪上、載浮載沉，消防隊員先將遺體運送上岸至堤防，後續交由水上分局柳林派出所員警處理，後續死因仍有待進一步釐清。 嘉義縣永欽二號橋旁抽水站今天上午傳出有釣客溺斃，後續相關死因正由柳林派出所員警偵辦中。圖／翻攝自嘉義縣警察局網站