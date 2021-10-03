台東關山義消演訓被誤認實際救援 遊客行經圍觀

台東縣關山義消分隊經常支援山區救護，今天在環鎮自行車道旁邊模擬演練，利用繩索、鉤環、救助吊帶等裝備救人，時值周休二日，部分遊客誤以為是實際救護而圍觀，事後才發現獲救者是假人。

台東縱谷地區山域廣闊，中央山脈的嘉明湖、轆轆溫泉等景點是許多民眾旅遊景點，卻經常發生救護事件，義消除了解山區救援如高山症等必須克服的問題，也訓練救援背負技巧和PAC攜帶型加壓袋操作方式。