快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

台東關山義消演訓被誤認實際救援 遊客行經圍觀

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣關山義消分隊經常支援山區救護，今天在環鎮自行車道旁邊模擬演練，利用繩索、鉤環、救助吊帶等裝備救人，時值周休二日，部分遊客誤以為是實際救護而圍觀，事後才發現獲救者是假人。

台東縱谷地區山域廣闊，中央山脈的嘉明湖、轆轆溫泉等景點是許多民眾旅遊景點，卻經常發生救護事件，義消除了解山區救援如高山症等必須克服的問題，也訓練救援背負技巧和PAC攜帶型加壓袋操作方式。

關山義消分隊長周福安表示，消防局雖已成立山域救援專責隊，但依然需要義消支援，救援技巧還是不能輕忽，需要經常訓練。

遊客誤以為是實際救援，經過時還駐足圍觀。記者施鴻基／攝影
遊客誤以為是實際救援，經過時還駐足圍觀。記者施鴻基／攝影

延伸閱讀

5縣市大雨特報！ 南部、東南部及東部山區短延時強降雨

爸爸走了！琳妲曬「最後一張照片」淚別：恭喜解脫

義消協勤犧牲奉獻 北市醫師致贈裝備加強防護

竹縣消防局獲救護評鑑8項獎 奪全國第一創歷年最佳

相關新聞

台南市中西區汽機車車禍 大一男新生死亡家人傷心痛哭

台南市19歲洪姓大一新生，今天中午騎機車行經中華西路、和緯路口，和轎車發生車禍不幸傷重死亡，他的父母下午到派出所製作筆錄...

女子和日籍友人攀登劍龍稜疑熱衰竭 消防馳援護送下山

新北市瑞芳區劍龍稜山區今天又傳山友待援事件，1名女子和日本男性友人前往登山，下午傳出女子體力難以負荷，無法再行走。消防局...

影／台中16歲男學生溺水無生命跡象 急救不治

台中一名16歲男學生今天下午在外埔區一處高鐵橋下溺水，被發現時已無呼吸心跳，被送醫急救仍不治，警方正調查他溺水原因中。

萬里沙灘男子疑溺水失去蹤影 消防、海巡搜救中

李姓男子今天在新北市萬里沙灘海域戲水時，疑溺水失去蹤影。消防、海巡人員獲報前往救援，尚未發現他的身影，持續搜救中。

影／悚！男子奉天宮廟前遭砍 19歲凶嫌布袋漁市場落網

嘉義縣新港奉天宮前方今天上午傳出砍人事件，32歲洪姓男子用餐時疑似與19歲陳姓男子等3人發生口角，遭陳涉噴辣椒水後，持西...

影／三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯朝債務糾紛偵辦

32歲洪姓男子今天與友人南下到嘉義縣新港遊玩，於新港奉天宮遭人涉噴辣椒水後砍傷，警方循線於嘉縣布袋漁市場攔到陳姓男子的車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。