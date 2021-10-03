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影／這下相堵到了！火大拿柴刀砍人 台南快打警速逮6人
台南市新化區22歲林姓男子，疑因不滿友人曾在北區遭24歲林姓男子打傷，昨天深夜10點多兩人在安平區相遇，22歲林男涉率眾尋仇，24歲林男被砍傷手腳，警方啟動快打部隊將涉案林男逮捕到案，漏夜帶回其他6名涉案人，警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌法辦。
「安平區建平七街停車場有人打架！」市警四分局員警昨晚10點多接獲民眾報案，建平七街停車場內有人打架，線上快打警力迅速抵達現場，發現24歲林姓男子手掌及腳部受傷，隨即通知救護車前來，現場並發現有車輛欲逃逸，育平所所長王高邦隨即攔阻並喝令在場人趴下，現場並有發現辣椒水2罐及摺疊刀及柴刀各1把，經救護車前來將林姓傷者送往醫院治療，並將現場等人帶返偵辦。
據了解，22歲林姓男子友人與24歲林姓被害人之前因傷害糾紛，雙方因而產生嫌隙，林嫌於約同21歲陳姓、19歲吳姓、18歲林姓、20歲鄧姓、18歲何姓男子及李姓少年等7人前往吃飯時，因巧遇被害人出現，林、陳、吳3人隨即上前毆打被害人，其他人在旁觀看助勢。
混亂中有人持刀攻擊被害人，造成被害人手掌受有刀傷及其他傷勢，後林姓犯嫌等人發現第四分局線上快打警力火速趕到，欲駕駛車輛逃逸，隨即遭快打警力喝斥壓制，當場逮捕；警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪，移請台南地檢署偵辦。涉案林姓主嫌後供稱，一時氣憤動手，事後很後悔。
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