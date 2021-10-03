解除10萬美金定存要投資 北市警急阻詐騙

台北市一名張姓男子，日前到遠東國際商業銀行城中分行要解除定期存款，並臨櫃匯款10萬美金到香港帳戶，由於匯款金額龐大，銀行謝姓專員警覺耐心詢問，才知張男解除定存是要投資，銀行擔心張男被騙，啟動金融機構臨櫃關懷提問機制，透過中正一警分局忠孝西路派出所金融機構Line群組通報警方到場查明。

派出所警員徐嘉宏、方仕翔獲報後趕到現場，經了解張男在網路認識一名女子暱稱「夢兒」，聊天過程中夢兒表示要去其他國家出差，擔心沒有時間管理Meta Trader 4投資平台，請求張男代為操作管理，並介紹一名暱稱為「霍○宇」的投資老師給張姓男子認識，只要完全聽從霍老師的投資教學就可獲利，且願意將投資賺取的利得分給張男。

張男跟著霍老師的教學投資操作，確實在Meta Trader 4平臺獲利，張男因此十分相信霍老師。不過張男在該平臺的獲利，只是詐騙集團操作的帳面數字，但張男卻深信不疑，準備解除定存加碼投資。