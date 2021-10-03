千元假鈔住宿找零騙真鈔 警循線傳喚2未成年嫌犯到案
台南市學甲區某旅館上月傳出2名男子持2張幾可亂真的千元假鈔佯稱要住宿，經櫃台人員找回500元後趁隙落跑，警獲報昨循線掌握2嫌到案，均未成年，全案擴大偵辦中。
學甲派出所是上月27日接獲轄內某旅館櫃台人員報案，稱在盤點帳務時發現有2張刻有「魔術印製廠」字眼千元台幣假鈔。調閱櫃台監視器，發現是2名騎乘機車的男子，登記住宿後持該假鈔2千元繳納住宿費，櫃台人員找回5百元真鈔後，未投宿立刻逃逸。
櫃員人員感覺可疑，立即盤點發現是假鈔，馬上向學甲派出所報案。經查，2人提供的住宿資料皆為虛構的年籍個資。
學甲所警員顏嘉鴻持續調閱路口監視器，發現2嫌行經華宗路時進入某超商，經調閱監視器確認長相比對轄區治安虞犯資料庫確認嫌犯身分後，昨傳喚2名嫌犯到案。
經查，主嫌李男及共犯林某均未成年，李向警稱假鈔是友人提供，僅有犯案這2張，2嫌涉及詐欺情事，警方將持續偵辦釐清，也呼籲如有商店家遭受假鈔詐騙，請逕洽（06）7833208報案。
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