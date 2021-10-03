聽新聞
test
0:00 / 0:00
開心慶生卻因情侶吵架進警局 驚！這酒館納豆有投資
台北市仁愛路四段一處酒館，今天凌晨發生酒客爭吵案件。黃姓男子在酒館中邀請朋友慶祝自己生日，不料劉姓男子與林姓女友卻因為酒醉發生爭吵，聚會眾人連忙要拉開兩人，一行人從店內吵到店外，路過民眾以為是街頭鬥毆案件，連忙通報轄區警方處理。
轄區大安警分局派出快打部隊到場，但因為現場酒客情緒激動，不但不聽警方制止，劉姓男子更不願接受盤查並對警方拉扯，警方立即以優勢警力壓制，並將相關人帶回派出所。
據了解這處酒館是藝人納豆投資開設，疫情期間曾經歇業；警方調閱相關監視器影像查證後，確認沒有打架情事。至於現場酒醉有脫序行為人，警方依違反社會秩序維護法偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言