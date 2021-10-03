開心慶生卻因情侶吵架進警局 驚！這酒館納豆有投資

台北市仁愛路四段一處酒館，今天凌晨發生酒客爭吵案件。黃姓男子在酒館中邀請朋友慶祝自己生日，不料劉姓男子與林姓女友卻因為酒醉發生爭吵，聚會眾人連忙要拉開兩人，一行人從店內吵到店外，路過民眾以為是街頭鬥毆案件，連忙通報轄區警方處理。

轄區大安警分局派出快打部隊到場，但因為現場酒客情緒激動，不但不聽警方制止，劉姓男子更不願接受盤查並對警方拉扯，警方立即以優勢警力壓制，並將相關人帶回派出所。

據了解這處酒館是藝人納豆投資開設，疫情期間曾經歇業；警方調閱相關監視器影像查證後，確認沒有打架情事。至於現場酒醉有脫序行為人，警方依違反社會秩序維護法偵辦。

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