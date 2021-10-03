影／閃燈路口都不慢 賓士VS.豐田碰撞 波及2機車釀4傷

台中市廖姓女子今天清晨5時許駕駛豐田轎車行經南屯區閃燈路口時，與另輛由莊姓男子駕駛的賓士車發生碰撞，兩車碰撞後，還衝向路旁騎樓，造成騎樓的機車、消防送水設備、標誌桿毀損，另外廖女與莊及2名乘客共4人，都受到輕傷送醫，2名駕駛都無酒駕，初判肇因為未讓車、未減速釀禍，詳細案發原因，有待交大事故組釐清。

據查，廖姓女子（32歲）今天清晨5時許駕駛豐田轎車，沿南屯區大墩七街往大墩路行駛，當時莊姓男子（22歲）駕駛租賃的賓士車，載2名吳姓（22歲）、林姓乘客（23歲）沿東興路往大墩六街行駛，二車行經大墩七街、東興路的閃燈路口時，兩車在路口交叉撞，衝擊力道大，兩車還衝向路旁騎樓，撞翻騎樓的機車、消防送水設備、騎樓鐵桿與標誌桿等財物。

警方到場調查，廖女全身有多處擦挫傷、莊頭部有撞傷，另外吳、林二人分別是腰部、頭部受傷，都被救護車送醫治療，都無生命危險，廖女、莊經酒測後，無酒精濃度。

警方初步調查，案發地點為閃燈路口，廖女的行駛方向為閃紅燈、莊的行駛方向為閃黃燈，廖女需依規定讓車、莊則需減速，二人都有肇事原因，詳細的有待交大事故組釐清。