影／男子凌晨受困外木山7公尺深箱涵 消防隊員垂降救人

基隆市何姓男子今天凌晨被人發現，受困在湖海路一處約7公尺深的排水箱涵。消防人員以吊臂將救護人員降到箱涵內，再將何男救出箱涵。 何獲救時意識清楚，臉部和四肢有多處擦傷，被送往基隆長庚醫院治療。

基隆市警方今天凌晨1點半左右接到報案，在湖海路指標約1.2公尺的西定河截流出海口，有名男子掉落在箱涵下方，需要救援。