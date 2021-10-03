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影／男子凌晨受困外木山7公尺深箱涵 消防隊員垂降救人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市何姓男子今天凌晨被人發現，受困在湖海路一處約7公尺深的排水箱涵。消防人員以吊臂將救護人員降到箱涵內，再將何男救出箱涵。 何獲救時意識清楚，臉部和四肢有多處擦傷，被送往基隆長庚醫院治療。

基隆市警方今天凌晨1點半左右接到報案，在湖海路指標約1.2公尺的西定河截流出海口，有名男子掉落在箱涵下方，需要救援。

警、消和海巡人員獲報前往現場，發現30多歲何男意識清楚，還能走動。由於開口式方型箱涵高約7公尺，救援有難度，後來動用救助車吊臂，先垂降救護人員到涵洞下方，再將他吊掛上岸脫險。

基隆市消防局以救助車吊臂垂降救護人員到涵洞下方，將受困的何姓男子吊掛上岸脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局以救助車吊臂垂降救護人員到涵洞下方，將受困的何姓男子吊掛上岸脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局以救助車吊臂垂降救護人員到涵洞下方，將受困的何姓男子吊掛上岸脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局以救助車吊臂垂降救護人員到涵洞下方，將受困的何姓男子吊掛上岸脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局以救助車吊臂垂降救護人員到涵洞下方，將受困的何姓男子吊掛上岸脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局以救助車吊臂垂降救護人員到涵洞下方，將受困的何姓男子吊掛上岸脫險。記者邱瑞杰／翻攝

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