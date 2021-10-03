台中商人開麥拉倫訪友 路不熟衝人行道維修費破百萬

台中市蘇姓商人在今天凌晨1時許，駕駛千萬的超跑麥拉倫行經南屯區時，因不明原因，衝上人行道，警方獲報到場時，蘇無酒精濃度，辯稱「找朋友、路不熟、天色黑」才釀禍，警方初判肇因為未注意車前狀況，黃姓車商表示，該車為麥拉倫（McLaren）720S，新車要價1600萬，二手價也破千萬，此次維修費用，「不用說一定是百萬起跳」，初估至少200萬維修。

黃姓車商說，該款麥拉倫（McLaren）720S，新車要價1600萬，二手車價也破1000萬，光是第一次保養費用，就達40萬至60萬，第二次保養費用則是91萬，此次按照車輛外觀的照片評估，維修費用「一定是百萬起跳」，而且照片中超跑的右前燈罩、保桿都有受損，底盤就要百萬維修費、右前車頭也需百萬維修，維修費用至少200萬。

據查，蘇姓男子（49歲）在今天凌晨1時許，駕駛千萬超跑麥拉倫720S，沿南屯區向上路5段慢車道，往精科路方向行駛，蘇行經向上路5段、五權西路時，因不明原因，超跑衝上路旁人行道，卡在人行道車，蘇車的車頭、底盤都有受損。

據查，蘇無酒精濃度，涉案超跑登記在公司名下，蘇面對詢問，辯稱當時是要去找朋友，不過當地路況不熟，加上天色昏暗，一時沒注意就衝上人行道，其他狀況則不願多談。