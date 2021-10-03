快訊

迎接AI世代、後疫情生活、智慧醫療需求增 這些科系翻轉潛力大

今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中商人開麥拉倫訪友 路不熟衝人行道維修費破百萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓商人在今天凌晨1時許，駕駛千萬的超跑麥拉倫行經南屯區時，因不明原因，衝上人行道，警方獲報到場時，蘇無酒精濃度，辯稱「找朋友、路不熟、天色黑」才釀禍，警方初判肇因為未注意車前狀況，黃姓車商表示，該車為麥拉倫（McLaren）720S，新車要價1600萬，二手價也破千萬，此次維修費用，「不用說一定是百萬起跳」，初估至少200萬維修。

黃姓車商說，該款麥拉倫（McLaren）720S，新車要價1600萬，二手車價也破1000萬，光是第一次保養費用，就達40萬至60萬，第二次保養費用則是91萬，此次按照車輛外觀的照片評估，維修費用「一定是百萬起跳」，而且照片中超跑的右前燈罩、保桿都有受損，底盤就要百萬維修費、右前車頭也需百萬維修，維修費用至少200萬。

據查，蘇姓男子（49歲）在今天凌晨1時許，駕駛千萬超跑麥拉倫720S，沿南屯區向上路5段慢車道，往精科路方向行駛，蘇行經向上路5段、五權西路時，因不明原因，超跑衝上路旁人行道，卡在人行道車，蘇車的車頭、底盤都有受損。

據查，蘇無酒精濃度，涉案超跑登記在公司名下，蘇面對詢問，辯稱當時是要去找朋友，不過當地路況不熟，加上天色昏暗，一時沒注意就衝上人行道，其他狀況則不願多談。

第四警分局交通分隊調查，蘇姓駕駛沒有受傷，也無酒駕，肇事原因初判為未注意車前狀況釀禍，現場無路口監視器、超跑也無裝設行車記錄器，詳細案發原因，仍待後續釐清。

台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供
台中市蘇姓商人今天凌晨駕駛千萬超跑麥拉倫行經南屯區時，衝上人行道，車商初估維修費用破200萬。／讀者提供

人行道 酒精

延伸閱讀

基隆中和路建案多 砂石車違停占道嚴重險象環生

高雄中年女大樓墜下 掉落人行道身亡

林口工一重劃案未來車潮恐倍增　文化北路二段搶先拓寬

外傳Ferrari將於11月發表全球僅此一輛的神秘頂級超跑！

相關新聞

台中商人開麥拉倫訪友 路不熟衝人行道維修費破百萬

台中市蘇姓商人在今天凌晨1時許，駕駛千萬的超跑麥拉倫行經南屯區時，因不明原因，衝上人行道，警方獲報到場時，蘇無酒精濃度，...

警聯合稽查 小琉球告發違規75件、未戴安全帽就占65件

屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽...

台南市道182線龍崎路段車禍頻傳 警無人機空拍稽查

鑑於台南市道182線龍崎路段9月25日發生大學生騎重機車發生死亡車禍，且該路段彎道多，路況起伏大，常有車禍發生，歸仁警警...

轎車引擎突起火 高雄男機靈跳離

高雄市前金區昨天深夜11點多發生一起火燒車意外。一名47歲的余姓男子開著白色轎車，行經文武二街、光復一街口時，車輛引擎突...

賓士跟垃圾車擦撞！ 街道窄...雙方會車時不慎A到

賓士跟垃圾車發生擦撞！台北市南港區的定點垃圾車，今日晚上6時許準備停在玉成街供民眾丟垃圾時，恰巧一輛賓士轎車經過，由於街...

台中13歲女童遭繼父持酒瓶傷頭 送醫救治

台中市大里區今晚發生一起家暴案。32歲潘姓男子今晚6時50分在大里區住家疑因管教問題，與13歲的繼女發生爭執，一時情緒失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。