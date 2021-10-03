快訊

迎接AI世代、後疫情生活、智慧醫療需求增 這些科系翻轉潛力大

今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警聯合稽查 小琉球告發違規75件、未戴安全帽就占65件

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗，並攔查到一輛贓車，現場查扣，並將機車騎士陳姓男子以使用贓物罪送辦。

東港警分局指出，昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，為防止業者選擇以繳銷車牌的無牌照、報廢車輛載運遊客營業或逃避稅金繳納等該類案件發生，將嚴重影響用路人行車安全與秩序。

東港警分局表示，昨共告發違規75件，未戴安全帽65件、乘坐未依規定1件、無照駕駛1件、駕照註銷及吊扣2件、變更車體3件、懸掛他車號牌1件，無牌拼裝車1件，失竊並註銷車牌1件1人行駛道路，機車騎士58歲陳姓男子以使用贓物罪移送。

警方提醒，小琉球日熱門旅遊景點，呼籲遊客租借車輛時除選擇喜愛車種，請核對行照是否與車輛顏色、車種、引擎號碼相同。

東港警分局長林文煜呼籲業者，不要心存僥倖，以身試法，民眾若發現不法請踴躍向警政單位檢舉，以保障大家行的安全。

屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，昨天攔查到一輛贓車，現場查扣，並將機車騎士陳姓男子以使用贓物罪送辦。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，昨天攔查到一輛贓車，現場查扣，並將機車騎士陳姓男子以使用贓物罪送辦。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗。圖／警方提供

延伸閱讀

冬季賽鴿重啟鴿友雀躍 小琉球男擄鴿還沒勒贖就被逮

黃牌重機撞路燈 騎士戴西瓜皮安全帽傷重不治

小琉球3天登島2萬人陸續返回 墾丁北返車潮增

影／小琉球秋節連假2.5萬人登島 結束又打回冷清原形

相關新聞

台中商人開麥拉倫訪友 路不熟衝人行道維修費破百萬

台中市蘇姓商人在今天凌晨1時許，駕駛千萬的超跑麥拉倫行經南屯區時，因不明原因，衝上人行道，警方獲報到場時，蘇無酒精濃度，...

警聯合稽查 小琉球告發違規75件、未戴安全帽就占65件

屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽...

台南市道182線龍崎路段車禍頻傳 警無人機空拍稽查

鑑於台南市道182線龍崎路段9月25日發生大學生騎重機車發生死亡車禍，且該路段彎道多，路況起伏大，常有車禍發生，歸仁警警...

轎車引擎突起火 高雄男機靈跳離

高雄市前金區昨天深夜11點多發生一起火燒車意外。一名47歲的余姓男子開著白色轎車，行經文武二街、光復一街口時，車輛引擎突...

賓士跟垃圾車擦撞！ 街道窄...雙方會車時不慎A到

賓士跟垃圾車發生擦撞！台北市南港區的定點垃圾車，今日晚上6時許準備停在玉成街供民眾丟垃圾時，恰巧一輛賓士轎車經過，由於街...

台中13歲女童遭繼父持酒瓶傷頭 送醫救治

台中市大里區今晚發生一起家暴案。32歲潘姓男子今晚6時50分在大里區住家疑因管教問題，與13歲的繼女發生爭執，一時情緒失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。