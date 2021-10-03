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警聯合稽查 小琉球告發違規75件、未戴安全帽就占65件
屏東縣琉球鄉是熱門旅遊景點，每逢假日有眾多遊客湧入，島上遊客大多租機車交通工具，東港警分局昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，昨告發違規75件，其中未戴安全帽65件為大宗，並攔查到一輛贓車，現場查扣，並將機車騎士陳姓男子以使用贓物罪送辦。
東港警分局指出，昨會同屏東監理站到小琉球聯合稽查，為防止業者選擇以繳銷車牌的無牌照、報廢車輛載運遊客營業或逃避稅金繳納等該類案件發生，將嚴重影響用路人行車安全與秩序。
東港警分局表示，昨共告發違規75件，未戴安全帽65件、乘坐未依規定1件、無照駕駛1件、駕照註銷及吊扣2件、變更車體3件、懸掛他車號牌1件，無牌拼裝車1件，失竊並註銷車牌1件1人行駛道路，機車騎士58歲陳姓男子以使用贓物罪移送。
警方提醒，小琉球日熱門旅遊景點，呼籲遊客租借車輛時除選擇喜愛車種，請核對行照是否與車輛顏色、車種、引擎號碼相同。
東港警分局長林文煜呼籲業者，不要心存僥倖，以身試法，民眾若發現不法請踴躍向警政單位檢舉，以保障大家行的安全。
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