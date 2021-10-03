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台南市道182線龍崎路段車禍頻傳 警無人機空拍稽查

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

鑑於台南市道182線龍崎路段9月25日發生大學生騎重機車發生死亡車禍，且該路段彎道多，路況起伏大，常有車禍發生，歸仁警警分局昨今天接連兩天，聯合交通警察大隊、監理站等單位，在市道182線龍湖宮前進行聯合稽查，並動用無人機空拍路況，期望遏阻車禍再發生。

台南市道182線東向西28公里處，上月25日發生一起重機車男騎士死亡意外，21歲羅姓大學生騎乘重機車沿市道182線行駛至28公里處，撞上中央分隔島後機車再噴飛到對向外車道，羅經救護車送往醫院急救後，重傷不治死亡。

182線龍崎段因為沿線風光明媚，時有車友相約於市道182沿線來回奔馳，尤其部分車友喜歡改裝車輛來吸引他人目光，屢屢為了壓車美照上傳社群平台，因而發生車輛意外事故，縱然曾發生騎士喪命之不幸事故，年輕騎士仍川流不息前來，不僅機車引擎噪音聲不斷，更使轄區居民不堪其擾。

歸仁警分局聯合交通警察大隊、監理站等單位在市道182線龍湖宮前進行聯合稽查，並配合空拍機空中蒐證，昨天共攔查90多輛機車，取締16輛改裝車輛、無照駕駛2件、越級駕駛2件（持普通重機騎大型重機）等違規情形。

歸仁分局長邱顯良呼籲，此路段速限50公里，基於安全性考量，執法取締實為保障駕駛人的手段，請用路人行經此路段要小心駕駛、遵守交通規則，以保障自己與他人的生命安全。

台南市道182線龍崎路段常有車禍發生，警方動用無人機空拍路況。記者黃宣翰／翻攝
台南市道182線龍崎路段常有車禍發生，警方動用無人機空拍路況。記者黃宣翰／翻攝
台南市道182線龍崎路段常有車禍發生，警方在龍湖宮前動員進行聯合稽查。記者黃宣翰／翻攝
台南市道182線龍崎路段常有車禍發生，警方在龍湖宮前動員進行聯合稽查。記者黃宣翰／翻攝

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